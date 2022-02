Sabina, cantora do grupo Now United, anuncia gravidez com Tepa González

A cantora Sabina, integrante mexicana do grupo Now United, anunciou sua primeira gravidez com Tepa González, nesta quinta-feira (24). No Instagram, Sabina contou a novidade com fotos de um ensaio fotográfico com González e seu cachorro.

O grupo musical Now United anunciou, em novembro de 2021, uma turnê mundial em 2022. A série de shows inicia no Brasil, partindo para Europa e outros países como Estados Unidos e Filipinas.

As apresentações brasileiras se iniciam em Porto Alegre no dia 12 de março, em seguida, passarão por Curitiba, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e Recife.

O grupo, que mistura integrantes de várias nacionalidades com música e dança, tem uma integrante brasileira, Any Gabrielly.