Sabadou com Virginia pode sair da programação do SBT após série de polêmicas, diz colunista

A permanência do Sabadou no SBT, programa de Virginia Fonseca, estaria sendo avaliada pela emissora. De acordo com o colunista Alessandro Lo-Bianco, do programa A Tarde é Sua (RedeTV!), a continuidade na grade da emissora ao fim da próxima temporada estão em questão.

O colunista alertou que a informação provavelmente pode ser desmentida publicamente, especialmente por ter vazado de forma bastante antecipada à imprensa.

Mas Lo-Bianco garante: o que se comenta nos bastidores do SBT é que o número crescente de polêmicas envolvendo o nome da influenciadora está respingando na imagem do canal, e preocupando a alta cúpula.

O possível rompimento da apresentadora com a emissora de Silvio Santos estaria sendo discutido após Virginia ter sido indiciada na CPI das Bets, cujo relatório final pede o indiciamento dela por publicidade enganosa e estelionato.

A ex-mulher de Zé Felipe já tem inúmeros programas gravados, deixando a chamada “gaveta cheia”, especialmente para cobrir alguns de seus compromissos como influenciadora, e como rainha de bateria da Grande Rio no Carnaval 2026

Filho de Faustão no SBT

Por outro lado, a contratação de João Silva, filho de Fausto Silva, vem sendo vista nos bastidores como uma jogada estratégica no SBT. Até agora, a informação é de que ele integra a programação do canal nas noites de sábado, justamente após o Sabadou com Virginia.

“A chegada de João Silva reforça o compromisso do SBT em investir em novos talentos e formatos que valorizem a diversidade e a qualidade do conteúdo oferecido aos espectadores”, afirmou o diretor de programação e artístico do SBT, Mauro Lissoni.