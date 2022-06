Rumores de envolvimento de Anitta e James Rodríguez aumentam após foto com filha do jogador

Após Anitta aparecer em uma foto com a filha do jogador colombiano James Rodríguez nas redes sociais, internautas começaram a especular se é com ele que a artista está namorando. Recentemente, a cantora afirmou em entrevista estar em um relacionamento com um estrangeiro, sem revelar o nome.

Segundo informações do jornal Extra, Salomé Rodríguez, filha do astro do Al-Rayyan, apareceu abraçada com Anitta na área externa da casa da brasileira nos Estados Unidos.

O registro está no perfil do Instagram da menina. Anitta comentou um "fofaaa" na publicação e James Rodríguez distribuiu emojis de corações.

A colunista Fábia Oliveira, por sua vez, disse que Anitta e James Rodríguez têm se encontrado. Ela foi vista no aniversário de Salomé, que completou nove anos de idade no último dia 29 de maio. A festa foi em Miami, onde a brasileira mora atualmente.

Essa não é a primeira vez que Anitta e James Rodríguez se paqueram. Em outubro de 2018, quando a cantora terminou o casamento com Thiago Magalhães, a brasileira e o jogador trocaram likes e comentários pelas redes sociais.