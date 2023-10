Roque, assistente de palco do Silvio Santos. irá ficar de repouso em casa durante 14 dias após alta

Gonçalo Roque, braço direito do apresentador Silvio Santos, já recebeu alta e está em casa descansando, após passar 10 dias internado. A informação foi confirmada pela própria esposa do assistente de palco do SBT, Janilda Nogueira.

"Bom dia. Olha, já em casa tomando meu cafezinho, que ele estava morrendo de saudade. Agora, 14 dias em casa repousando. Depois de volta à outra casa dele, que ele ama", escreveu ela e uma publicação no Instagram, mostrando Roque já sentado à mesa, em casa.

Não demorou, claro, para que os fãs dele deixassem mensagens afetuosas em retorno. Em diversos comentários na publicação, seguidores e até colegas de Roque demonstraram felicidade com a saída dele do hospital.

"Que alegriaaaaaaaaaa!!!! Como é bom ver o Roque em casa e bem!!! Graças a Deus", se empolgou um fã. "Viva!! Que Nossa Senhora cubra-lhes com o manto protetor dela", comentou outro.

Alta após piora

Antes de receber alta e voltar para casa, Roque havia apresentado piora significativa no quadro de saúde e precisou retornar a uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Apesar disso, o assistente de palco logo se recuperou e recebeu previsão de alta médica.

A boa notícia também foi divulgada por Janilda, que utilizou o Instagram para tranquilizar os fãs e agradecer a Nossa Senhora Aparecida na quinta-feira (12), data em que é comemorada a Padroeira do Brasil.

"Em Aparecida, há um mês, agradecendo por tudo e pelos milagres que recebemos. Agradeço também, hoje, pelo meu Roque por ter saído da UTI, já estar no quarto e, amanhã, se Deus quiser vamos estar em casa. Só agradecer. Obrigada, mãezinha", escreveu ela, antecipando a alta.

Roque foi internado no último dia 3 de outubro, quando ficou incosciente e teve a condição de saúde avaliada. No início do ano, ele havia sofrido uma queda, que ocasionou uma lesão no braço. Nas últimas semanas, ele foi submetido a um procedimento de cateterismo.