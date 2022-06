Ronald, filho de Ronaldo Fenômeno, faz primeiro lançamento autoral como DJ

Ronald, filho de Ronaldo Fenômeno e Milene Domingues, vai fazer o primeiro lançamento autoral da carreira como DJ nesta terça-feira (21), com o remix da música 'Vou com Carinho, Ela Quer com Força'. A faixa é uma versão da canção já lançada por MC Don Juan.

"Foi muito prazeroso fazer esse projeto porque teve de fato o aval dos donos do hit. Consegui fazer uma releitura muito bacana e estou muito feliz de essa ser a primeira de muitas músicas que estou planejando para essa nova fase da minha carreira", disse o jovem de 22 anos em entrevista ao portal R7.

Segundo ele, o momento é de encarar todas as responsabilidades como artista. Na entrevista, ele chegou a citar que tocou pela primeira vez aos 14 anos.

"São oito anos praticando e vivendo essa experiência. Claro que não sei tudo, tenho muito o que aprender ainda, mas isso é algo que venho a vida toda me preparando para fazer", pontuou.

Apoio em casa

Segundo Ronald, a carreira é, inclusive, incentivada pelos pais. A pressão para trabalhar com algo relacionado ao esporte existiu apenas fora de casa.

"Meus pais entendem muito bem o que é fazer algo por paixão. No caso deles, é o futebol. Eles enxergaram que a minha paixão é a música. Sempre me apoiaram ao extremo, nunca tive nenhum problema em relação a isso", finalizou.