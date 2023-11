Rominho morre em 'Todas as Flores'? Veja o que acontece na novela

O personagem Rominho, da novela "Todas as Flores", vai virar alvo da quadrilha de tráfico de drogas logo após trair a organização da qual faz parte. Ele vai ter a ajuda de Jéssica (Duda Batsow) e Diego (Nicolas Prattes), mas será dedurado por Ciça (Samantha Jones) e só não morrerá porque será resgatado a tempo.

No capítulo exibido na noite de quinta (9), a desconfiança começou quando doutora Mondego (Denise Weinberg) confrontou Ciça após tê-lo flagrado com Jéssica. "Eu queria saber a sua avaliação sobre um dos nossos internos, o Rominho. Ele é realmente leal à organização?", questionou.

"Presta atenção no que você vai dizer. Eu sei que o Rominho é seu amigo, que você gosta dele. Talvez isso afete o seu juízo sobre ele, mas eu preciso que você seja profundamente sincera", afirmou Mondego, colocando Ciça contra a parede.

Em meio a pergunta, Mondego garante que Ciça será responsabilizada em caso de possível traição e também será culpada caso algo seja omitido pela organização. Ciça, assim, vai acabar entregando o colega.

"Rominho me parece dúbio, não acho que ele esteja completamente convertido. Ele mantém um romance com a Jéssica, se dá muito bem com o Diego. Acho que essas duas coisas já provam que eles não são de confiança", disse, sendo elogiada pela cientista.

Logo em seguida, a vilã vai acionar o médico da quadrilha para tornar Rominho uma vítima no esquema de tráfico de órgãos, negando para Ciça a passagem dele pelo Pavilhão 9. "Não, o pavilhão 9 é uma passagem para outra etapa. Os internos enviados para lá são especiais. Afinal, eles vão poder dar uma sobrevida para muitas outras pessoas", afirmará ela.

Rominho será resgatado?

No fim das contas, o rapaz só será salvo porque Ciça pedirá a ajuda de Diego na calada da noite. "O Rominho está precisando da gente. Diego, por favor. Diego, o Rominho vai morrer se a gente não fizer nada", dirá ele.

Ao pedir ajuda a Diego, no entanto, ela não terá tanto crédito. O homem vai questionar o plano exposto por ela, mas não vai acreditar tanto nas boas intenções. "Não tem plano nenhum. Eu descobri o que fazem lá na fazenda. Eles tiram os órgãos das pessoas, matam as pessoas para tirar os órgãos das pessoas, e é isso o que vai acontecer com o Rominho. Se a gente não fizer alguma coisa agora, o Rominho vai ser desmanchado", dirá ela.

Rafael será o único a acreditar em Ciça, que pensa em uma forma de invadir a fazenda por meio de um caminhão de suprimentos. Assim, o trio interceptará o transporte e trocará de lugar com os funcionários da fornecedora, salvando Rominho ao entrarem disfarçados na propriedade.

Entretanto, quem não vai se dar bem é Ciça, que será baleada e morrerá. Tudo se encerra quando a polícia chegar ao local e acabar com a organização, destruindo a fazenda.