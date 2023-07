Romero Britto tem carro de luxo rebocado por polícia de Miami; veja vídeo

O artista plástico brasileiro Romero Britto teve o seu carro de luxo rebocado pela polícia de Miami, no estado da Flórida, nos Estados Unidos. O momento foi registrado pela advogada brasileira Carla Karpstein, que compartilhou o momento nessa sexta-feira (30) no Twitter.

Na ocasião, artista aparece saindo do restaurante em que estava para tentar impedir o reboque do seu Bentley Continental GT Speed personalizado, mas sem sucesso.

Editoria fofoca edificante que eu tive a sorte de acompanhar: Romero Brito tendo o carro guinchado em Miami pic.twitter.com/dW9ayRgDw8 — CARLA KARPSTEIN (@CARLAKARPSTEIN) June 30, 2023

"Estava atravessando a rua e vi um Bentley sendo guinchado. 'Quem tem um Bentley do Romero Brito?', pensei. 'Só pode ser o carro do Romero Brito'. Sai ele desesperado do restaurante. Tentou, mas não salvou", disse Carla Karpstein sobre o momento.

Segue um Video que mostra o carro na sua inteira magnitude pic.twitter.com/mWMrbebpiW — CARLA KARPSTEIN (@CARLAKARPSTEIN) June 30, 2023

Bentley Continental GT Speed

O Bentley Continental GT Speed é o mais novo carro do artista. No dia 23 deste mês, ele compartilhou um vídeo no Instagram mostrando o veículo personalizado com uma estampa de sua autoria. "Britto x Bentley", anunciou Romero à época.

Nos Estados Unidos, um Bentley Continental GT pode ser adquirido a partir de U$ 238 mil dólares, cerca de R$ 1,3 milhão.