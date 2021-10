Roger Waters, ex-Pink Floyd, casa-se pela 5ª vez ao 78 anos

Roger Waters, ex-vocalista da banda Pink Floyd, se casou pela quinta vez, aos 78 anos, com a namorada Kamilah Chavis. As informações são do jornal O Globo.

Nesta quarta-feira (13), a estrela do rock compartilhou fotos da cerimônia intimista nas redes sociais. "Estou muito feliz", disse o artista na legenda das publicações.

Em agosto desse ano, surgiram rumores de que o astro ingês se casaria novamente. Na época, conforme o site Page Six, ele apresentou Kamilah a um amigo como sua "noiva" durante um jantar.

Legenda: Em agosto desse ano, surgiram rumores de que o astro inglês se casaria novamente Foto: Reprodução Twitter

O último divórcio de Waters aconteceu no ano de 2015, quando ele terminou um relacionamento de dez anos com Laurie Durning.

Foto: Reprodução Twitter