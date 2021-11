Roger Fernandes, ex-Masterchef Brasil, morre aos 30 anos

O cozinheiro Roger Fernandes, ex-Masterchef Brasil, morreu nesta quinta-feira (11) aos 30 anos. A notícia foi compartilhada nas redes sociais por familiares e amigos. No entanto, a causa da morte do gaúcho não foi revelada.

Roger participou da quarta temporada do reality culinário, em 2017. Ele foi o terceiro eliminado à época.

"Você vai e leva uma parte de mim. A dor é terrível, a vida será difícil sem você, muito. Mas a esperança que tenho é de te encontrar um dia. Sigo com suas palavras me dizendo que sempre estará ao meu lado e nunca me deixará sozinha. Tenho certeza disso", escreveu Larissa Fernandes, irmã dele.

Ela continuou a mensagem dizendo: "Você foi e sempre será meu irmão amado. Até breve, obrigada pelos 30 anos que tive o privilégio de estar com você".

O ex-participante do Masterchef é natural de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ele também trabalhava como DJ e produtor de eventos, de acordo com o portal Notícias da TV.