Rodrigo Sant'anna recebe alta após complicações da Covid-19

O humorista Rodrigo Sant'anna recebeu alta do Hospital Vitória Barra, no Rio de Janeiro, no fim da manhã deste domingo (30), após apresentar complicações em decorrência da Covid-19. "É muita emoção", afirmou ele em suas redes sociais.

"Recebi alta agora e antes de sair queria agradecer a toda equipe do Hospital Vitória porque a gente chega aqui, fica isolado e eles passam a ser nossa família. Pessoas que olham nos seus olhos, te encorajam e falam 'vai ficar tudo bem'", completou emocionado.

Sant'anna, famoso pelo seriado "Tô de Graça" (Multishow), foi diagnosticado com a doença no último dia 20 e foi internado por precaução. Segundo boletim médico deste sábado (29), ele não apresentava febre e seu quadro era de "melhora evolutiva".

Outro humorista importante do país a contrair Covid foi Paulo Gustavo (1978-2021), que morreu no dia 4 de maio, aos 42 anos. Ele ficou dois meses internado e antes da confirmação da morte, os médicos já tinham classificado seu quadro como irreversível.

Neste domingo (30), a irmã de Paulo, Ju Amaral, publicou em suas redes sociais uma carta ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) recusando suas condolências. "Nunca mais ponha na sua boca o nome do meu irmão", afirmou ela.