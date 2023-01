Rodrigo Faro tem salário reduzido após renovar contrato na Record ; veja novo valor

O apresentador Rodrigo Faro, de 49 anos, renovou o contrato com a Record nesta quarta-feira (18), após longa negociação. A tensão nos bastidores ocorreu devido à redução salarial do responsável pelo programa "Hora do Faro", que caiu de R$ 1,2 milhão para R$ 600 mil por mês. As informações são do portal Notícias da TV.

Em negociações iniciais, a emissora queria fechar no valor de R$ 300 mil. No entanto, Faro não aceitou. Outra mudança também ocorreu com as receitas publicitárias.

Antigamente, o apresentador podia negociar a venda com agências e empresas, assim como uma cota de patrocínio por programa, recebendo 100% do valor. Porém, os novos acordos serão feitos por meio do departamento comercial da Record.

Mesmo com redução salarial, o apresentador ainda pode faturar até R$ 2 milhões por mês na Record com o novo contrato. No entanto, depende das ações de merchandising.

Negociação entre Record e Faro

Ainda segundo o Notícias da TV, as negociações com Faro ocorreram em meio a um cenário de redução na audiência da Record. A emissora busca realizar mudanças para reconquistar o público e, consequentemente, voltar a registrar um bom faturamento.