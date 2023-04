Rodrigo Bocardi viraliza ao rebater xingamento ao vivo; veja vídeo

Rodrigo Bocardi, apresentador do telejornal 'Bom Dia São Paulo', da TV Globo, repercutiu nas redes sociais após rebater um xingamento ao vivo.

Uma reportagem do programa mostrava o caos gerado após uma linha do metrô da capital paulista apresentar falha técnica. A câmera mostrava um passageiro nervoso, reclamando da falta do serviço com um funcionário.

Bocardi chegou a pedir que a equipe aumentasse o som ambiente para entender a confusão. Ao ver que estava sendo gravado, o homem fez um gesto obsceno para a câmera e gritou: "Aqui, Globo do caral***, vai tomar no **".

A imagem voltou ao estúdio e Bocardi de imediato rebateu: "Ah, vai você, também. A gente não tem nada a ver com isso", disse.

"Pode deixar lá, vamos deixar lá para a cobertura. Que isso? O cara está com raiva e vem descontar. A gente tá mostrando o problema aí para todo mundo", ressaltou o apresentador, pedindo para as imagens da estação de metrô retornassem.

Reação viralizou

A resposta de Rodrigo Bocardi no programa ao vivo surpreendeu e viralizou redes sociais. No twitter, telespectadores comentaram o caso.

"Rodrigo Bocardi foi muito bem para driblar o momento", opinou um internauta. "Estou com a mesma paciência do Rodrigo Bocardi", brincou outro.

"Bocardi, amigo da fofoca e do entretenimento. Certíssimo", escreveu outro usuário do Twitter.