Rock in Rio 2022 divulga Matuê, Gilberto Gil e Luísa Sonza no primeiro dia de festival

O Rock in Rio 2022 divulgou, nesta sexta-feira (1º), a programação do palco Sunset no dia 4 de setembro. Uma diversidade de nomes como Matuê, Gilberto Gil, Luísa Sonza e Emicida vão compor o primeiro domingo de um dos maiores festivais do Brasil.

Matuê traz pista de skate para o palco

O cearense Matuê, maior artista do trap do País, vai trazer uma experiência diferenciada para os fãs no RiR. O cantor vai abrir o Sunset com direito a uma pista de skate em cima do palco, onde vai receber skatistas para se apresentarem no show, batizado de "Matuê Skate Plaza".

Na semana passada, o cearense estreou no Lollapalooza 2022, em São Paulo. No repertório, o artista apresentou sucessos do álbum "Máquina do Tempo".

O também rapper Emicida vai levar o show "AmarElo" ao palco do Rock in Rio, junto a convidados especiais.

Homenagem a Gil

Gilberto Gil será homenageado em show feito especialmente para o festival, que celebrará os 80 anos do artista. A apresentação ainda contará com a participação de seus filhos e netos: Nara Gil, Bem Gil, João Gil, José Gil e Flor Gil.

Os sete dias de evento contarão com homenagens a Gil. No Palco Sunset, um tributo inédito será feito em tempo integral. "O artista, memória viva do Palco Mundo na primeira edição em 1985, será reverenciado por toda a sua identificação e pluralidade em suas aventuras musicais", disse a assessoria do artista nas redes sociais.

Luísa Sonza convida Marina Sena

O Rock in Rio é conhecido por promover encontros de artistas. Desta vez, Luísa Sonza convidou a cantora Marina Sena para dividir o palco. A artista mineira é uma revelação que ficou conhecida no cenário pop no ano passado.