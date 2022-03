Rock in Rio 2022 começa pré-venda de ingressos para clientes exclusivos; veja valores

O Rock in Rio 2022 começa a pré-venda de ingressos nesta quinta-feira (17), às 19h, para clientes exclusivos. Segundo o portal oficial do festival, a promoção é destinada para os clientes que possuem Rock in Rio Club ou cartão de crédito Itaú.

"Uma oportunidade para quem não quer correr o risco de ficar de fora, já que nas edições anteriores os ingressos se esgotaram rapidamente", detalha o site.

Já as vendas oficiais devem começar apenas no dia 5 de abril, também às 19h, quando o público em geral pode garantir um ingresso oficial na Cidade do Rock.

O ingresso para cada dia custa R$ 625 (inteira) e R$ 312,50 (meia).

Como funciona o desconto?

Os pagamentos efetuados com cartões de crédito Itaú, Itaucard, Credicard e Iti garantem desconto de 15% e o parcelamento em até 8x sem juros. A promoção é válida até o fim da cota de ingressos disponibilizada para venda pela organização do evento

No entanto, o site alerta que as condições promocionais são válidas para aquisição de até quatro ingressos por dia de evento e até o total de 10 ingressos por CPF.

A promoção não é cumulativo com outros descontos e, também, não contempla a meia-entrada garantida por lei. Entenda condições:

Venda e entrega de ingressos é exclusiva do site ingresso.com;

do site ingresso.com; Parcelamento em 6x sem juros no cartão de crédito;

Parcelamento em 8x apenas para clientes Itau, Itaucard, Credicard e Iti

Qual o preço?

Inteira: R$ 625

R$ 625 Meia: R$ 312,50

A meia-entrada do Festival é garantida por lei para estudantes, menores de 21 anos, maiores de 60 anos, deficientes e seu acompanhante, profissionais e professores da rede de ensino do Rio de Janeiro e jovens de baixa renda.

Quando acontece o Rock in Rio?

O festival vai acontecer nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro.

Onde comprar?

A venda é efetuada na site rockinrio.ingresso.com.