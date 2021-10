Roberto Carlos toma dose de reforço da vacina contra a Covid-19

Roberto Carlos, ícone da música brasileira, recebeu dose de reforço da vacina contra a Covid-19, nesta sexta-feira (1º). A imunização foi registrada em um vídeo compartilhado no Instagram do cantor.



Nas imagens, ele aparece dentro de um carro, enquanto a enfermeira do centro de vacinação aplica a dose. Ao final, ele é aplaudido pelas profissionais da saúde. "Todo mundo tem que vacinar", declarou o cantor na legenda da publicação.

Assista:

Fãs do cantor parabenizaram o ato do ídolo em comentários nas redes sociais. "Rei, exemplo", disse uma seguidora.

Partida do filho

No início de setembro, Roberto Carlos foi surpreendido com a morte do filho, Dudu Braga. Ele enfrentava um câncer no peritônio — membrana que envolve a parede abdominal.