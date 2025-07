Roberta Miranda empurra e chuta homem que invadiu palco em show no Ceará; veja vídeo

A cantora Roberta Miranda empurrou e chutou um homem que invadiu o palco durante show no município de Campos Sales, no Interior do Ceará, nessa terça-feira (29). Nas imagens, a artista já está abraçando uma fã, quando outra pessoa surge no palco e tenta chegar perto da cantora, que se desequilibra e rapidamente o empurra.

Um segurança já havia segurado o homem, que foi ao chão, momento em que Roberta dá um chute nele.

Veja também Zoeira Trump considera conceder perdão presidencial a Sean 'Diddy' Combs, segundo site Zoeira Sinal da Record News no YouTube é interrompido por vídeo assustador; veja Zoeira Leandro Hassum exalta parceria com Netflix e emplaca outro filme nos 'mais vistos' do streaming

O momento ocorreu durante o show de Miranda no Camp Fest, um festival de música em comemoração ao aniversário de 126 anos do município localizado na região do Cariri cearense.

Roberta não se pronunciou sobre o caso. Em publicação no Instagram, ela somente agradeceu a cidade de Campos Sales pelo carinho e pelo show.