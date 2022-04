Robert Morse, estrela da Broadway e de Mad Men, morre aos 90 anos

O ator e cantor norte-americano Robert Morse, estrela da série ‘Mad Men’ e de diversos musicais da Broadway, morreu nesta quarta-feira (20) aos 90 anos de idade. A informação foi confirmada nesta quinta (21) pelo roteirista e amigo pessoal do ator, Larry Karaszewsi, no Twitter.

My good pal Bobby Morse has passed away at age 90. A huge talent and a beautiful spirit. Sending love to his son Charlie & daughter Allyn. Had so much fun hanging with Bobby over the years - filming People v OJ & hosting so many screenings (How To Succeed, Loved One, That’s Life) pic.twitter.com/H1vCD3jjul