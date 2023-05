Rita Cadillac diz ter descoberto mãe biológica após Sonia Abrão mostrar casa errada na TV

Rita Cadillac, de 68 anos, contou em participação no podcast 'Não é Nada Pessoal' que conheceu a mãe biológica após a apresentadora Sonia Abrão exibir a suposta casa que ela morava ao vivo na televisão.

"Mostraram uma mansão com piscina, o cacete a quatro, e eu no telefone: 'Sonia, não é essa casa, c******! Procura o cemitério do Chora Menino'", contou Rita, aos risos.

Pouco tempo após a matéria, quando ela tinha 54 anos, sua família biológica entrou em contato. A artista explicou que foi criada pela avó, desde que nasceu. Patrícia, que se dizia irmã de Rita, disse por telefone que a mãe das duas estava no hospital com um grave problema de saúde e pediu para ela ir vê-la.

“Quando entrei no hospital, entrei na enfermaria, a Patrícia se apresentou como minha irmã. Quando vi [minha mãe], falei: 'Não precisa falar mais nada, não. É aquela ali'. Reconheci na hora. Aí a Patrícia veio falando que precisava de fogão, geladeira. Eu falava que não era rica e ela não acreditou, porque a Sonia mostrou [a mansão]”.

Depois do ocorrido, ao notar o interesse da família por seu dinheiro, Rita disse que não teve mais contato com as duas.