Rico Melquiades mostra tudo que pegou da sede de "A Fazenda"

Um dia após deixar o confinamento após se tornar o campeão da 13ª edição de "A Fazenda", nesta quinta-feira (16), o influenciador digital Rico Melquiades mostrou em seus stories do Instagram tudo o que pegou da sede do reality.

Entre os itens, o novo milionário catou shampoo, espuma de barbear, enxaguante bucal, desodorantes e até um higienizador de calcinha.

“Deixa eu mostra para vocês a minha mala, olha. Olha para isso, gente, o que eu vou dar para minha família. Eu fiz o cata lá, até o lencinho umedecido eu trouxe”, disse o alagoano.

O microfone feito de brincadeira com papel alumínio também veio na bagagem. “Eu trouxe o microfone que eu vou dar para os meus seguidores, eu vou dar esse microfone que eu fiz”, disse ele, mostrando a mala recheada.

Rico venceu o reality da TV Record após receber 77,47% dos votos do público. Bil Araújo ficou em segundo lugar, com 18,83% dos votos; Solange Gomes em terceiro, com 3,70%; e Marina Ferrari em quarto, com 2,77%.