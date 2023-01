Ricardo Tozzi nega harmonização facial após novo visual viralizar

O ator Ricardo Tozzi, de 47 anos, negou ter feito harmonização facial ou qualquer outra intervenção estética no rosto, segundo a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

No domingo (15), imagens de seu rosto viralizaram nas redes sociais, com internautas apontando mudanças em sua aparência. Entre elas está o formato do rosto, mais quadrado. O ator disse, no entanto, que a única coisa que fez foi cortar o cabelo.

"É tão surreal que é divertido. Não posso mais levar nada disso a sério. Eu uso cabelo grande e, desde que raspei, alguém sempre fala que fiz harmonização. Mas é que (o corte) muda a cara mesmo. Até eu não me reconheço. E eu posso ter milhões de caras. Qual a relevância disso? O país está passando por tanta coisa... Se eu quiser fazer (harmonização), vou fazer e contar para todo mundo. Acho complicado mudar a aparência porque trabalho com isso. Não sou adepto. Tenho zero (procedimentos). Eu estou supernormal, com a cara que sempre tive", disse.

Para o ator, a barba bem aparada também contribuiu para causar essa impressão no público. "Mexe com a proporção. Uma vez postei na pandemia uma foto em que estou superbarbudo. Foi a mesma coisa. Falaram que fiz preenchimento. Mas o volume é da minha barba. Sei que está todo mundo fazendo (intervenções estéticas), não julgo. Não julgo quem comenta também. Mas tanto faz como tanto fez. Não muda nada na minha vida", comentou.

Críticas

Tozzi também havia se posicionado pelos stories do Instagram, nesta segunda-feira (16), criticando a importância que as pessoas estão dando a esse caso.

“Acordei com 35 matérias. Gente, qual relevância disso?. Lamento decepcioná-los, mas eu não fiz nada. A carinha continua mesma. No auge dos meus 47 anos, eu estou super bem. Então, patrulheiros de plantão, está tudo bem”, destacou.