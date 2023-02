Ricardo chama Larissa de mimada, e os dois se desentendem no BBB 23

Larissa e Ricardo, o Alface, tiveram um breve desentendimento na casa do BBB 23, na madrugada desta sexta-feira (10). Tudo começou quando a professora de educação física se irritou porque alguém guardou as carnes que ela havia separado.

Assista ao desentendimento:

“Você mandou eu ficar calma. Falar isso é quase mandar ficar quieto, velho”, disse Larissa para Alface. “Não, eu falei: 'calma, deixa eu falar'. Você é doida? Sai explanando aí como se eu tivesse te agredido ou falado alguma besteira”, respondeu ele.

Larissa então disse que sempre defende o amigo e que precisa parar de ser trouxa. Foi quando Alface a chamou de mimada, e a professora de educação física se exaltou: “Como é que é?”, perguntou.

“Tá sendo mimada, sim, porque eu botei o meu cotovelo em você e falei: "Calma, deixa eu explicar". Briga com o Sapato lá, briga com quem guardou as carnes. Não briga comigo, não. Tá doida”, disse ele, que saiu andando.