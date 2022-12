Revista inglesa anuncia os melhores discos de 2022 e Artic Monkeys vence; Veja lista completa

No mercado musical, a presença de listas com os destaques do ano é uma tradição. Publicações especializadas correm atrás e elegem os grandes nomes da temporada. Na última sexta-feira (9), a revista NME divulgou os 50 melhores álbuns de 2022. E a turma do Arctic Monkeys levou o primeiro lugar com o álbum "The Car".

O pódio da publicação inglesa incluiu algumas unanimidades. A turma do Wet Leg despontou no segundo lugar. A estrela Beyoncé chegou em terceiro lugar com o elogiado "Renaissance".

"Mr. Morale & The Big Steppers", de Kendrick Lamar e "Skinty Fia”, de Fontaines D.C completam o Top cinco. A seleção inclui medalhões como Taylor Swift (“Midnights”), Liam Gallagher (“C’mon You Know”), Red Hot Chili Peppers (“Unlimited Love”) e Björk (“Fossora”).

Melhores discos de 2022

Para os especialistas do New Musical Express (NME), a banda liderada por Alex Turner fizeram "uma obra-prima de tirar o fôlego que traz a marca da curiosidade sem limites de seus criadores". A revista salientou que o cenário fonográfico busca se reerguer após o período de pandemia da covid-19.

"Se os últimos anos foram sobre sobrevivência, 2022 foi quando a música prosperou novamente. Shows ao vivo, eventos e festivais retornaram na maioria do mundo, e a música foi mais uma vez experimentada como nossos criadores favoritos pretendiam que fosse", contextualizou a NME.

NME: os 50 melhores álbuns de 2022