Retrospectiva 2021 da Rede Globo vai ao ar nesta segunda-feira (27); veja horário

A Retrospectiva 2021 vai ao ar na TV Globo, às 22h35 desta segunda-feira (27). Assim como em 2020, o Globoplay terá uma versão exclusiva, dividida em três episódios.

Na TV, Glória Maria e Sandra Annenberg relembram os fatos que mais marcaram 2021, ano em que a pandemia de Covid-19 deu uma trégua, frente à aceleração da imunização contra a doença no Brasil.

O surgimento das diferentes variantes e a tensão provocada em todo o mundo, assim como a esperança e os encontros proporcionados pela vacinação, estão entre os temas revisitados pelas jornalistas nesta noite.

A Retrospectiva 2021 também menciona fatos políticos importantes, como a grande tensão entre os poderes no Brasil. O risco à democracia dentro e fora do País, como nos Estados Unidos, com a invasão ao Capitólio.

A economia em passos lentos, com uma inflação crescente; a cultura que resiste, mas que também registrou perdas ao longo deste ano. Lutas pelo preconceito e outras imagens que ficarão para a história ainda compõe o retrospecto.