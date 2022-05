Resumo de Poliana Moça: veja que horas começa a novela hoje, sexta-feira (20)

A novela 'Poliana Moça' chega, nesta sexta-feira (20), ao 46º capítulo. O folhetim será exibido às 20h30, no SBT, logo após o jornal SBT Brasil.

Resumo do capítulo de hoje de 'Poliana Moça'

Helena pergunta por que as meninas a estão evitando; Song comenta que achou desnecessário sua atitude na sala de aula e se o intuito era causar, ela conseguiu. Roger visita Davi, tenta descobrir alguma informação sobre o papo com o irmão e deixa a mochila na casa do médico.

Helena conversa com Poliana sobre a amizade entre elas. Gleyce entrega para Celeste foto da pessoa que a jovem procura. Nanci dá palestras sobre relacionamentos abusivos.

Eugênia nota uma mochila estranha em sua sala e acha que é uma bomba. Jefferson se muda para casa de Vini e Formiga. Pedro e Chloe alertam Megabelo sobre a mochila de Roger, que ficou na casa deles. Poliana percebe que seu colar de cristal sumiu e vai falar com Otto.

Violeta conserta Pinóquio; o boneco questiona porque demoraram tanto para ligá-lo.

Que horas começa 'Poliana Moça'?

'Poliana Moça' começa às 20h30, logo após o SBT Brasil.

