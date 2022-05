Resumo de Poliana Moça: veja que horas começa a novela hoje, segunda-feira (30)

Tentando bater um recorde, Mario vai para o hospital porque desmaia durante gameplay. Joana e Sérgio brigam no hospital. Violeta e Waldisney falam para Roger do plano B para substituir os cristais. Gleyce conta para Celeste mais uma informação importante sobre sua mãe que tanto procura.



Luísa identifica Roger trabalhando de estátua viva no parque e expõe para Marcelo. Éric vê o vídeo do Mario desmaiando e dá risada; a gravação viralizou e circula pela escola inteira; Helô e Ruth não querem ficar omissas a esse tipo de situação.



No tédio e sozinho, Pinóquio fica curioso para saber como é a vida lá fora e pega o celular dos vilões; o boneco assiste à campanha do reality de Luca e acredita que esse é seu passaporte para liberdade. Roger também visualiza campanha da Luc4Tech e toma atitude.



Celeste anuncia que vai estudar na faculdade. André fala para Celeste que é muito mais que um conhecido. Todos os professores discursam nas salas sobre o caso do Mario e orientam para não fazerem desafios que colocam a saúde em risco.