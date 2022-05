Resumo de Poliana Moça: veja que horas começa a novela hoje, segunda-feira (23)

A novela 'Poliana Moça' chega, nesta segunda-feira (23), ao 46º capítulo. O folhetim será exibido às 20h30, no SBT, logo após o jornal SBT Brasil.

Resumo do capítulo de hoje de 'Poliana Moça'

Marcelo liga para Nanci, que o ajuda com receitas para produzir um jantar romântico para Luísa. Pinóquio apronta e algo façanhoso acontece. Celeste conhece Jefferson.

Gleyce sente falta do Jefferson em casa. Celeste diz a Vinícius que Gleyce a ajudou com uma foto. Davi fala a Eugênia que precisa de ajuda profissional psicológica por conta do trauma do sequestro do marido. Marcelo e Luísa fazem um jantar romântico.

Yuna pergunta para o Pedro como está a situação com o bullying na escola. Pedro e Chloe fala para Yuna que o clubinho está pacato e que precisam resolver um caso. Otto conta toda situação para Marcelo e afirma que vai usar a Sara em modo invisível para seguir Roger.

Turma do colegial vão ao clube. Poliana fica com ciúmes de João com Helena e João fica com ciúmes de Poliana com Éric. Roger se veste de palhaço e é observado por Yuna, Pedro e Chloe, e Otto, usando a Sara modo invisível.

Que horas começa 'Poliana Moça'?

'Poliana Moça' começa às 20h30, logo após o SBT Brasil.

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn