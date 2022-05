Resumo de Poliana Moça: veja que horas começa a novela hoje, quinta-feira (26)

Antônio pede conselhos para Nanci depois dos comportamentos estranhos de Dona Branca. Na aula de música, Renato pede para Poliana fazer dupla com João, ela responde que prefere fazer com outra pessoa.



Durval explica como funciona as coisas da padaria para Celeste. André e Celeste provocam ciúmes em Formiga e mexe com sentimento de Raquel. João vai atrás de Poliana para entender sua atitude na aula de música. Éric convida Poliana para o clube.



Helena questiona João sobre papo com Poliana. Chloe vê Helena junta a João. Brenda e Raquel pensam em participar do reality do Luca. Roger se disfarça de estátua para conversar com Waldisney e Violeta. Destino final dos cristais é revelado. Otto está preocupado, ele precisa encontrar o Pinóquio e dá o fim aos dados roubados da Ester.



Mario começa a fazer live/gameplay. Nanci faz palestras de amor abusivo e fala sobre relacionamento que teve no passado. Dona Branca chega no final da palestra e Gleyce pergunta se aconteceu alguma coisa. Chloe conta para Eugênia segredo de Helena.