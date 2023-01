Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo deste sábado (7)

No capítulo de 'Cara e Coragem' deste sábado (7), que vai ao ar às 19h45 na Rede Globo, Ítalo questionará Clarice sobre seus sentimentos por Jonathan, beijando-a em seguida.

RESUMO DE 'CARA E CORAGEM' DE HOJE, SÁBADO (7)

Jéssica e Leonardo decidem ser apenas amigos. Ítalo, Pat e Moa temem que Regina possa fazer algo contra eles. Danilo convence Maurice a esperar um tempo para conseguir a aceitação de Jonathan. Alfredo sente dores no local de sua operação e comenta com Olívia, que se preocupa.

Lou se culpa por pensar em denunciar Renan à polícia. Nadir aparece no brechó e Joca vai atendê-la. Regina não gosta de saber que pode ter uma irmã. Ítalo questiona Clarice sobre seus sentimentos por Jonathan. Ítalo e Clarice se beijam. Jéssica e Ísis convencem Lou a ir com elas à reunião de mulheres.

Gustavo conta para Teca sobre seu encontro com Duarte. Lou se veste com o terninho laranja, e Rico fica admirado. Dagmar pede para Regina olhar o resultado do exame de DNA na internet. Rebeca se emociona com o resultado do exame de DNA.

QUE HORAS COMEÇA 'CARA E CORAGEM' HOJE?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40. Hoje, entretanto, a produção será exibida às 19h45.