Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo deste sábado (31)

No capítulo de 'Cara e Coragem' deste sábado (31), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Ítalo consegue instalar microfone na casa de Rômulo.

RESUMO DE 'CARA E CORAGEM' DE HOJE, SÁBADO (31)

Alfredo afirma que continuará sendo pai de Sossô. Rebeca questiona Danilo sobre a renovação da carteira Arrais. Rico e Lou voltam de viagem. Marcela se incomoda ao ver Paulo feliz por causa de Fernanda. Um rapaz aborda Enzo na rua e agradece pela entrevista que Hugo deu à imprensa.

Lou estranha o comportamento de Pat na casa de Rômulo durante a festa. Moa investiga, com a ajuda de Rico, se Danilo já usou a carteira Arrais. Ítalo consegue instalar o microfone na casa de Rômulo. Joca começa a trabalhar no brechó de Dalva.

Rico e Moa descobrem o barco de Danilo na Marina e contam à polícia. Pat assina contrato de exclusividade com a empresa de Rômulo e troca olhares com Ítalo. Andréa encontra Duarte. Moa e Rico convencem Marcela a investigar o barco de Danilo. Pat conversa com Moa sobre Sossô.

QUE HORAS COMEÇA 'CARA E CORAGEM' HOJE?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.