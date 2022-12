Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo deste sábado (3)

No capítulo de hoje, sábado (3), da novela 'Cara e Coragem' que vai ao ar às 19h45 na Rede Globo, Olívia comenta que quer ter outro filho, e Alfredo fica tenso.

RESUMO DE 'CARA E CORAGEM' DE HOJE, SÁBADO (3)

Ítalo não consegue impedir Clarice de ir ao encontro com as mulheres. Duarte conta para Rebeca como conheceu Danilo. Margareth fica tensa com a imposição de Alexei. Andréa revela que descobriu que Célia não é a mãe biológica de Rebeca. Alexei insinua uma ameaça contra a vida de Clarice, na frente de Danilo e Regina. Rebeca afirma a Célia que não voltará com Danilo. Regina sugere que Martha e Clarice sofram um acidente, e Danilo gosta da ideia.

Clarice combina de Margareth ser sua espiã dentro da SG. Duarte conta animado o plano de Rebeca para Jéssica. Pat aceita sair com Rômulo, e Moa fica furioso. Olívia comenta que quer ter outro filho, e Alfredo fica tenso. Rebeca decide procurar algum documento que incrimine Danilo em sua casa. Regina pede que Alexei tire Martha e Clarice de sua vida. Danilo encontra Rebeca em sua casa.

QUE HORAS COMEÇA CARA E CORAGEM HOJE?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40. Contudo, neste sábado (3), a novela vai ao ar às 19h45.