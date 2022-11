Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo deste sábado (26)

No capítulo de hoje da novela 'Cara e Coragem', neste sábado (26), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Armandinho comenta com Rico que Moa está se apaixonando novamente por Pat.

RESUMO DE 'CARA E CORAGEM' DE HOJE, SÁBADO (26)

Regina interrompe a festa de Leonardo e o ameaça. Andréa enfrenta Soraia para defender Hugo. Moa admira Pat em sua apresentação de dança vertical. Hugo decide ir embora na hora da apresentação de Enzo, por causa de Soraia. Andréa encontra Duarte, que tenta se desculpar.

Andréa avisa a Hugo que Enzo ficou decepcionado com sua atitude durante o espetáculo. Ítalo entrega a Clarice um anel com um rastreador. Danilo folheia o livro da SG em que há uma foto de sua família, e Regina fica desconfiada. Olívia conta animada para Lou que irá morar com Alfredo. Armandinho comenta com Rico que Moa está se apaixonando novamente por Pat.

Danilo exige que Célia o ajude a reconquistar Rebeca. Ítalo avisa a Pat, Moa e Rico que vai levar Clarice para conhecer a sala da inteligência. Danilo vê Rebeca vestida como Fernanda e se surpreende. Clarice fica impactada com o organograma que vê na sala de inteligência na Coragem.com.

QUE HORAS COMEÇA CARA E CORAGEM HOJE?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.