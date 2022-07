Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo deste sábado (23)

No capítulo deste sábado (23) da novela 'Cara e Coragem', que vai ao ar às 19h40 na TV Globo, Leonardo provoca Regina para acabar com o noivado deles.

RESUMO DE CARA E CORAGEM DE HOJE, SÁBADO (23)

Rebeca agradece Danilo pela viagem com Chiquinho. Com a ajuda de Moa, Ítalo instala um microfone no escritório de Danilo. Olívia aconselha Lou a não aparecer com Rico na companhia de dança. Alfredo percebe a aflição de Gui e tenta acalmar o filho.

Leonardo provoca Regina para acabar com o noivado deles. Danilo ouve a mensagem sobre a invasão do porteiro e decide voltar para casa. Moa vai ao hospital falar com Alfredo antes da cirurgia. Danilo encontra a pasta com a parte da fórmula escondida dentro do baú de brinquedos de Chiquinho.

QUE HORAS COMEÇA CARA E CORAGEM HOJE?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.

