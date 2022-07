Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo deste sábado (2)

No capítulo deste sábado (2) da novela 'Cara e Coragem', que vai ao ar às 19h40 na TV Globo, Pat e Moa decidem se afastar e não tocar no assunto do beijo que tiveram.

Resumo de 'Cara e Coragem' de hoje, sábado (2)

Pat e Moa decidem se afastar e não tocam no assunto do beijo que tiveram. Jonathan comenta com Ítalo que Clarice não confiava em Leonardo. Alfredo sente um mal-estar e fica preocupado.

Lou se recusa a falar para Renan sobre Pat. Moa teme que Rebeca use a queda de Chiquinho contra ele na audiência. Danilo se declara para Rebeca.

Regina entrega um celular para Dagmar e a instrui sobre o que dizer quando entrarem em contato com ela. Martha fica aliviada quando Ítalo chega a SG com Jonathan.

Pat lembra do beijo em Moa e pede para conversar com Alfredo. Leonardo revela a Ítalo que Jonathan foi casado com Clarice.

Que horas começa Cara e Coragem hoje?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.

