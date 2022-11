Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo deste sábado (12)

No capítulo da novela 'Cara e Coragem' deste sábado (12), que começará às 19h45 na Rede Globo, Danilo empurrará Moa do alto de escada e deixa dublê desacordado

RESUMO DE ‘CARA E CORAGEM’ DE HOJE, SEXTA (11)

Moa recebe Rebeca, Célia e Fernanda em sua casa. Danilo procura pela esposa na casa de Gustavo e Teca. Jonathan se entristece ao saber que a indústria bélica conseguiu a alteração de sua fórmula de magnésio. Danilo é dissimulado quando ouve Gustavo falar sobre a fuga de Berimbau.

Ítalo, Pat, Moa e Rico exigem que Lou conte o que sabe sobre Bob Wright. Rebeca pensa em trabalhar com Fernanda. Jonathan decide se afastar de Clarice. Rico reclama com Moa e Ítalo sobre as informações que Lou escondeu sobre Duarte. Cleide, Margareth e Dalva se divertem com a reação de Armandinho à armação delas.

Lou explica a Moa e Ítalo por que não contou a verdade sobre Duarte. Renan gosta de ver Lou entristecida com Rico. Danilo obriga Célia a revelar o paradeiro de Rebeca. Rebeca pede ajuda a Pat. Regina proíbe Dagmar de sair de casa. Pat manda Fernanda chamar a polícia. Danilo empurra Moa do alto da escada de incêndio do prédio, e o dublê cai desacordado.

QUE HORAS COMEÇA CARA E CORAGEM HOJE?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar neste sábado às 19h45, segundo a programação da emissora.