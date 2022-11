Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo desta terça-feira (8)

No capítulo da novela 'Cara e Coragem' desta terça-feira (8), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Danilo conta a Regina e Leonardo seu plano para conseguir a modificação da fórmula.

RESUMO DE 'CARA E CORAGEM' DE HOJE, TERÇA (8)

Anita pede para Clarice ir até o seu apartamento. Armandinho pede dinheiro para Jonathan. Clarice conta para Martha sobre seu encontro com Ítalo. Ítalo pega as informações sobre o perito do caso de Clarice. Gui, Sossô e Chiquinho gravam um comercial na Coragem.com. Ítalo descobre por que Clarice quase morreu e fica abalado. O investigador Paulo sai com Fernanda.

Lucas alerta Jéssica sobre seu namoro com Renan. Anita fala para Clarice que Regina tinha planos contra ela. Pat vai com Lou até a companhia de dança e encontra Duarte. Enzo convida Jéssica para dançar no espetáculo, mas Renan a convence a desistir. Chiquinho pede para Moa convidar Andréa para sua festa de aniversário. Martha confirma que Dagmar mentiu para a polícia para acobertar Regina e Leonardo.

Chega o dia da festa de aniversário de Chiquinho. Danilo revela a Regina e Leonardo o que fará para conseguir a modificação da fórmula. Pat, Moa, Chiquinho, Gui e Sossô chegam à festa na casa de Rebeca.

QUE HORAS COMEÇA CARA E CORAGEM HOJE?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.