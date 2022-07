Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo desta terça-feira (26)

No capítulo desta terça-feira (26) da novela 'Cara e Coragem', que vai ao ar às 19h40 na TV Globo, Anita repreende Jonathan por chamá-la com o nome de Clarice. Já Pat se emociona com o resultado do exame de Alfredo, que descobriu ter um tumor benigno está curado.

RESUMO DE CARA E CORAGEM DE HOJE, TERÇA (26)

Regina convence Rebeca a doar os brinquedos de Chiquinho para caridade e retira todos os objetos do quarto da criança. Pat questiona Moa sobre a conversa que ele teve com Alfredo no hospital, mas o dublê disfarça. Anita e Jonathan passam a noite juntos. Jéssica descobre que a antiga tatuagem de Anita era um tribal, o mesmo desenho que Clarice tinha no tornozelo.

Pat, Moa e Ítalo pensam em como convencer Leonardo a desistir da ideia de treinar na Coragem.com. Pat vai a uma reunião do grupo de mulheres e Ítalo, Moa e Rico a observam pela câmera que está no broche da dublê. Pat descobre que o grupo de mulheres planeja se vingar de Gustavo e Rico fica assustado. Anita confirma a Jéssica que era ela quem estava no carro na noite em que Clarice morreu.

QUE HORAS COMEÇA CARA E CORAGEM HOJE?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.

