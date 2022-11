Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo desta terça-feira (22)

No capítulo de hoje da novela 'Cara e Coragem', nesta terça-feira (22), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Regina descobre que Leonardo irá renunciar à presidência da SG.

RESUMO DE 'CARA E CORAGEM' DE HOJE, TERÇA (22)

Clarice reage à decisão de Leonardo e se preocupa com outros possíveis crimes do irmão. Duarte enfrenta Danilo. Rebeca mente em seu depoimento. Luana comenta com Clarice que teme por sua segurança. Adélia conta para Moa que ele namora Pat. Anita comenta com Dalva que está afastada de Ítalo.

Marcinha arma para Enzo e Hugo se encontrarem. Dagmar tenta fugir de casa. Regina descobre que Leonardo irá renunciar à presidência da SG. Danilo se apresenta como acionista e se candidata à presidência em oposição a Clarice. Moa relembra momentos com Pat e a questiona sobre o relacionamento deles antes de seu acidente. A disputa entre Danilo e Clarice empata, e Leonardo é indicado para decidir a votação.

QUE HORAS COMEÇA CARA E CORAGEM HOJE?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.