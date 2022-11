Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo desta terça-feira (15)

No capítulo de hoje da novela 'Cara e Coragem', nesta terça-feira (15), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Pat decide denunciar Danilo para a polícia.

RESUMO DE 'CARA E CORAGEM' DE HOJE, TERÇA (15)

Danilo conta para Duarte o que fez com Moa. Anita sente ciúmes de Ítalo com Clarice. Lou tenta conversar com Rico. Olívia conta para Jéssica sobre Moa e ela teme por Danilo. Regina fala com Léo que não deixará Clarice voltar para a SG. Danilo prende Duarte e Jéssica na mansão de Bob. Hugo fica com ciúmes de Enzo.

Lou e Rico fazem as pazes. Pat decide denunciar Danilo para a polícia. Batata começa a trabalhar como vendedor ambulante perto de Fernanda. Regina expõe aos acionistas os contratos que a SG perdeu por causa de Clarice. Lucas procura Jéssica na casa de Renan.

Dalva incentiva Anita a se afastar de Ítalo. Martha ajuda Clarice na reunião com os acionistas. Danilo libera Jéssica. Os acionistas tomam uma decisão. Jéssica pede a ajuda de Anita. Moa acorda e pergunta a Pat por Andréa.

QUE HORAS COMEÇA CARA E CORAGEM HOJE?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.