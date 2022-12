Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo desta terça-feira (13)

No capítulo de 'Cara e Coragem' deste terça-feira (13), que vai ao ar às 19h50 na Rede Globo, Rebeca pergunta se Célia é realmente sua mãe biológica.

RESUMO DE 'CARA E CORAGEM' DE HOJE, TERÇA-FEIRA (13)

Clarice se preocupa com a revelação de Ítalo sobre Danilo. Moa declara guerra contra Rômulo. Pat e Andréa informam Rebeca que o exame de DNA que ela fez com Célia é falso. Jéssica tenta tirar Leonardo da rua. Clarice acredita que Danilo tem um plano contra sua família.

Andréa comunica a Rebeca que elas possuem uma pista de sua verdadeira mãe. Leonardo implora que Jéssica não conte para Clarice sobre seu paradeiro. Milton aconselha Moa a lutar para ficar com Pat. Jéssica avisa a Anita que Leonardo está em sua casa. Dagmar vê Regina com o dinheiro e com a arma que Alexei deu para Leonardo.Olívia comenta com Enzo sua desconfiança sobre a história da vasectomia de Alfredo.

Rômulo revela para Pat que Moa o procurou. Lucas conta para Márcia sobre a conversa que teve com Renan. Armandinho aconselha Rico e Lou a não se casarem. Pat confronta Moa sobre Rômulo. Rebeca pergunta se Célia é realmente sua mãe biológica. Anita revela a Clarice o paradeiro de Leonardo.

QUE HORAS COMEÇA CARA E CORAGEM HOJE?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40. No entando, a novela vai ao ar hoje às 19h50.