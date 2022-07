Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo desta terça (5)

No capítulo desta terça-feira (5) da novela 'Cara e Coragem', que vai ao ar às 19h40 na TV Globo, Moa admite que ama Pat, mas aponta que ela é apaixonada pelo marido.

Resumo de 'Cara e Coragem' de hoje, terça (5)

Alfredo tenta convencer Sossô a esquecer o que Chiquinho disse sobre Pat e Moa. Ítalo pensa em montar uma sala secreta na sede da Coragem.com. Regina mente para Leonardo sobre a conversa que teve com Paulo.

Renan discute com Lou. Danilo sugere que Bob faça uma festa em sua mansão. Rebeca grava Chiquinho contando sobre a sua queda da escada e o braço quebrado. Alfredo se aconselha com Joca.

Renan é simpático com Pat. Ítalo questiona Jonathan sobre seu casamento com Clarice. Alfredo resolve procurar Moa e tira satisfações com o dublê. Alfredo acerta um soco em Moa, que fica surpreso.

Moa diz que ama Pat, mas que ela é apaixonada pelo marido. Pat vê Anita na companhia de dança e se surpreende com a semelhança entre a massoterapeuta e Clarice. Jonathan questiona Ítalo sobre seu relacionamento com Clarice.

Que horas começa Cara e Coragem hoje?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.

