Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo desta terça (29)

No capítulo de hoje da novela 'Cara e Coragem', nesta terça-feira (29), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Moa conversa com Rebeca sobre o passado .

RESUMO DE 'CARA E CORAGEM' DE HOJE, TERÇA (29)

Danilo avisa a Regina e Leonardo que Alexei quer dar um presente para eles. Sossô reclama com Pat da ida de Olívia para a casa de Alfredo. Moa conversa com Rebeca sobre o passado. Marcela fica irritada quando Fernanda vai embora, e Paulo a segue. Moa fica confuso com os seus sentimentos.

Jonathan decide ir embora da cidade. Dona Lia conta para Martha onde Regina está e avisa Pat e Moa para irem à SG falar com Clarice. Duarte confessa a Marcela que mentiu em seu depoimento a pedido de Danilo. Moa decide ir com Sossô e Chiquinho para a casa de Pat. Dagmar conta para Martha que Regina e Leonardo não estavam com ela na noite do atentado contra Clarice.

Rômulo, o novo cliente da Coragem.com se encanta por Pat. Sossô e Chiquinho tentam ajudar Moa a se lembrar do que ele sente por Pat. Clarice culpa Pat, Moa e Ítalo pelo resultado do teste feito com as armas produzidas com a fórmula de magnésio.

QUE HORAS COMEÇA CARA E CORAGEM HOJE?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.