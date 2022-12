Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo desta terça (27)

No capítulo de 'Cara e Coragem' desta terça (27), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Renan sequestra Lou antes que a bailarina possa subir ao altar.

RESUMO DE 'CARA E CORAGEM' DE HOJE, TERÇA (27)

Moa aborda Pat, que assume o romance com Rômulo. Lou aceita o pedido de Joca, desde que Olívia também a conduza até o altar. Moa afirma que provará a falta de caráter de Rômulo. Pat teme não se acertar mais com Moa. Anita pede a ajuda de Clarice para ir à delegacia depor contra Regina e Danilo.

Alfredo revela a Olívia sua apreensão com o resultado do exame de DNA. Lou questiona Pat sobre o relacionamento com Rômulo. Anita presta depoimento a Marcela e Paulo. Regina tenta um divórcio amigável com Leonardo. Rebeca fala para Moa que Rômulo é amigo de Danilo.

Chega o dia do casamento de Lou e Rico. Rico, Joca e os convidados chegam ao local do casamento. Renan sequestra Lou antes da cerimônia.

QUE HORAS COMEÇA 'CARA E CORAGEM' HOJE?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.