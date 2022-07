Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo desta terça (12)

No capítulo desta terça-feira (12) da novela 'Cara e Coragem', que vai ao ar às 19h40 na TV Globo, Rebeca invade a casa de Moa e leva objetos do quarto do filho para sua casa.

Resumo de 'Cara e Coragem' de hoje, terça (12)

Pat não consegue nenhuma informação sobre o grupo de Clarice e Andréa. Danilo pede para Milton convencer Moa a compartilhar a guarda de Chiquinho.

Dagmar confirma para Paulo que Regina e Leonardo ficaram com ela na noite em que Clarice morreu. Rebeca e Danilo encontram Moa e Andréa no saguão do prédio onde moram.

Pat se preocupa com Alfredo. Anita faz outra tatuagem. Rebeca vê Bob Wright e Jéssica comendo um lanche na carrocinha e subindo numa van.

Pat tenta tranquilizar Moa, que sofre com medo da audiência de conciliação. Rebeca invade a casa de Moa e leva objetos do quarto do filho para sua casa.

Que horas começa Cara e Coragem hoje?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.

