Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo desta terça (10)

No capítulo de 'Cara e Coragem' desta terça (10), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Rômulo questionará Pat sobre colar com escuta, usado pela dublê.

RESUMO DE 'CARA E CORAGEM' DE HOJE, TERÇA (10)

Moa se desespera quando Ítalo avisa que perdeu a conexão com Pat. Andréa fica encantada com o jeito de Duarte. Moa aparece na mansão de Rômulo para resgatar Pat. Rômulo avisa que Regina está se separando de Leonardo e Alexei fica interessado.

Rômulo resgata o colar de Pat e reconhece o equipamento de escuta. Moa tem uma conversa séria com Pat. Rebeca decide ir à casa de sua mãe biológica. Regina se insinua para Alexei e o beija. Fernanda flagra Paulo e a delegada Marcela se beijando.

Martha conta para Leonardo sobre a negociação que estão fazendo com Danilo. Rebeca e Dagmar se encontram. Sossô e Chiquinho ouvem Milton conversando com Nadir sobre a doença de Alfredo. Olívia pede para falar com Pat. Rebeca e Dagmar têm uma longa conversa. Regina e Danilo recebem um Mandado de Citação pela tentativa de homicídio de Clarice. Rômulo pergunta por que Pat estava usando um colar com uma câmera no jantar em sua casa.

QUE HORAS COMEÇA 'CARA E CORAGEM' HOJE?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.