Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo desta sexta-feira (9)

No capítulo de 'Cara e Coragem' desta sexta-feira (9), que vai ao ar às 19h50 na Rede Globo, Clarice descobre que as escrituras que guardou na caixa que deixou com Anita sumiram.

RESUMO DE 'CARA E CORAGEM' DE HOJE, SEXTA (9)

Clarice questiona Leonardo sobre as ameaças que recebia antes de a fórmula ser concluída. Rebeca mostra a foto do avô de Danilo para Ítalo, que fica curioso. Clarice pede que Leonardo se entregue à polícia. Jéssica acolhe Duarte ao saber o que ele fez por ela. Olívia faz insinuações sobre ter outro filho, e Alfredo fica incomodado.

Clarice revela a Luana que entregou as escrituras das minas para uma pessoa de sua confiança. Rebeca questiona Danilo sobre sua amizade com a família Gusmão. Enzo vai ao jantar de Andréa acompanhado, e Hugo fica frustrado. Moa confirma para Adélia que está com ciúmes de Pat. Pat aceita as investidas de Rômulo.

Jéssica fala para Anita que teme encontrar com Renan. Regina conta para Danilo sobre o sumiço de Leonardo. Leonardo se junta às pessoas em situação de rua. Renan procura Lou. Clarice descobre que as escrituras que guardou na caixa que deixou com Anita sumiram.

QUE HORAS COMEÇA CARA E CORAGEM HOJE?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40. No entando, a novela vai ao ar hoje às 19h50.