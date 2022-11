Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo desta sexta-feira (4)

No capítulo de hoje da novela 'Cara e Coragem', nesta sexta-feira (4), que vai ao ar às 19h45 na Rede Globo, Ítalo provoca Leonardo por causa de Clarice.

RESUMO DE 'CARA E CORAGEM' DE HOJE, SEXTA (4)

Moa garante a Danilo que ele não terá autorização para pegar Chiquinho no colégio. Fernanda comenta com Rebeca sobre a foto que viu na SG. Clarice conversa com Andréa Pratini e conta que quer descobrir quem a estava ameaçando. Pat fala com Moa que vai dar um jeito de conseguir a modificação da fórmula.

Duarte critica Jéssica por acreditar em Renan. Ítalo provoca Leonardo por causa de Clarice. Luana põe Ítalo a par do que Leonardo fez contra Clarice e Martha. Clarice procura Teca. Rico vai falar com Renan e os dois acabam brigando. Lucas se assusta com a ameaça que Renan faz a Rico.

Gustavo sugere que Joca saia de sua casa. Fernanda mostra para Rebeca a foto que viu na SG. Pat conta para Anita sobre a modificação da fórmula e diz que ela está na tatuagem de Ítalo. Martha aconselha Clarice a lutar para ficar com Ítalo. Anita tenta fotografar a tatuagem de Ítalo.

QUE HORAS COMEÇA CARA E CORAGEM HOJE?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40. Excepcionalmente hoje, ela começará às 19h45.