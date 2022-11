Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo desta sexta-feira (25)

No capítulo de hoje da novela 'Cara e Coragem', nesta sexta-feira (25), que vai ao ar às 19h45 na Rede Globo, Danilo convence Regina a se aliar a ele.

RESUMO DE 'CARA E CORAGEM' DE HOJE, SEXTA (25)

Pat se enfurece com Rebeca e a manda embora de sua casa. Regina pergunta a Danilo por que ele tem obsessão pela SG. Danilo pede para Regina ser sua espiã na siderúrgica. Lou tem uma conversa séria com Joca. Moa fala para Pat que está se lembrando dos momentos juntos dos dois.

Renan reata com Jéssica. Lou elogia Pat como bailarina. Olívia questiona Enzo sobre a presença de Hugo no espetáculo. Andréa incentiva Hugo a assistir ao espetáculo de Enzo na Companhia de dança vertical. Danilo convence Regina a se aliar a ele. Dona Lia se preocupa com o estado de Leonardo. Regina enfrenta Clarice na SG. A jornalista Soraia Reis descobre que Enzo estreará um espetáculo na companhia de dança e decide cobrir o evento.

Renan faz exigências para Jéssica, que aceita sem perceber o abuso do namorado. Alfredo convida Olívia para morar com ele. Soraia aborda Hugo com uma pergunta inconveniente, que deixa o ator sem graça. Regina se enfurece ao chegar em casa e encontrar uma festa armada por Leonardo.

QUE HORAS COMEÇA CARA E CORAGEM HOJE?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40. Excepcionalmente hoje, ela começará às 19h45.