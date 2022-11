Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo desta sexta-feira (18)

No capítulo de hoje da novela 'Cara e Coragem', nesta sexta-feira (18), que vai ao ar às 19h45 na Rede Globo, Danilo aparece na frente de Moa e se espanta ao ver que ele não se recorda do acidente.

RESUMO DE 'CARA E CORAGEM' DE HOJE, SEXTA (18)

Pat e Milton aceitam que Moa vá para a casa de Andréa. Ítalo acredita que sabe quem é o beneficiário dos contratos assinados por Bob Wright. Duarte teme ser preso por causa da investigação contra Danilo. Andréa cuida de Moa, e Milton pede para Pat ter paciência.

Pat exige que Danilo fique longe de Moa. Dalva coloca um remédio no chá de Armandinho, sob o olhar de Margareth e Cleide, e as três forjam uma gravidez para o rapaz. Rebeca e Fernanda recebem uma intimação para depor na delegacia. Moa comenta com Milton sobre a tristeza de Pat. Danilo aparece na frente de Moa e se espanta ao ver que ele não se recorda do acidente.

Um paparazzi fotografa Hugo e Enzo abraçados. Andréa observa Moa dormindo e falando de Pat e dos filhos. Marcela cobra uma explicação de Paulo, quando vê Fernanda chegar para depor. Pat repreende Andréa por beijar Moa. Ítalo, Rico e Lou vão falar com Duarte/Bob. Clarice se anima com o resultado da auditoria da SG.

QUE HORAS COMEÇA CARA E CORAGEM HOJE?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40. Excepcionalmente hoje, ela começará às 19h45.