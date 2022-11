Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo desta sexta-feira (11)

No capítulo da novela 'Cara e Coragem' desta sexta-feira (11), que vai ao ar às 19h45 na Rede Globo, Clarice teme que Leonardo esteja envolvido no atentado que sofreu na noite em que quase morreu.

RESUMO DE 'CARA E CORAGEM' DE HOJE, SEXTA (11)

Maurice negocia com Moa, que se apressa para entregar a alteração da fórmula. Danilo sai da van com Chiquinho, e Moa contém a fúria por causa do filho. Anita não fala sobre Regina em seu depoimento. Moa exige uma explicação de Danilo na frente de Rebeca. Anita conta para Ítalo sobre seu depoimento.

Clarice teme que Leonardo esteja envolvido no atentado que sofreu na noite em que quase morreu. Rebeca expulsa Danilo de casa. Lou se preocupa com o relacionamento de Jéssica e Renan. Paulo flerta com Fernanda. Andréa comenta com Hugo que foi convidada para trabalhar fora do país. Clarice consegue reaver seus documentos. Danilo se desespera ao voltar para casa e descobrir que Rebeca foi embora.

QUE HORAS COMEÇA CARA E CORAGEM HOJE?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40. Hoje, a produção começará às 19h45.