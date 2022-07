Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo desta sexta (8)

No capítulo desta sexta-feira (8) da novela 'Cara e Coragem', que vai ao ar às 19h40 na TV Globo, Pat incentiva Moa a investir em Andréa.

Resumo de 'Cara e Coragem' de hoje, sexta (8)

Pat decide fazer uma massagem com Anita. Jonathan pensa em descobrir com quem Clarice foi se encontrar no dia em que morreu. Rico e Lou tentam lembrar de onde se conhecem.

Anita questiona Pat sobre Clarice. Pat, Rico e Ítalo se surpreendem ao ver o estado de Moa. Duarte tenta consolar Lou. Andréa ajuda a divulgar Coragem.com nas redes sociais e o perfil bomba de seguidores.

Rebeca convida Kaká para almoçar e se finge de repórter de uma revista de ação. Depois pede a ajuda de Kaká para desmoralizar Moa. Pat conta para Moa que conheceu Anita. Duarte pede um carro para Danilo. Pat incentiva Moa a investir em Andréa. Anita chega com Dalva a uma roda de samba.

Que horas começa Cara e Coragem hoje?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.

